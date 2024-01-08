تأجيل محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بحادث سير بأكتوبر لـ 29 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنح أكتوبر، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بحادث سير بأكتوبر، لجلسة 29 يناير للإعلان بالدعوى المدنية.

أحالت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر في وقت سابق المتهم في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بحادث سير بأكتوبر للمحاكمة الجنائية.

وكان قد قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وجهت النيابة العامة بأكتوبر في وقت سابق للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، وإصابة زوجته في حادث مروري بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.

وكانت قد فتحت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير بأكتوبر.

واستمعت النيابة العامة إلى المتهم بارتكاب الواقعة وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر إلى تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الامامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

كلفت النيابة العامة مهندس فني بمرور الجيزة لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور والتي أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.