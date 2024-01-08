زميلتها خططت لكل شئ.. كواليس فيديو سحل طالبة في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات فيديو سحل طالبة في أكتوبر.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 نوفمبر الماضى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر من موظف أنه حال تواجد ابنته "طالبة" أمام أحد المراكز التعليمية اعتدت عليها زميلتها وآخرين بالسب والشتم وتهديدها بإلحاق الأذى بها إثر مشادة كلامية بينهم؛ بسبب أولوية الجلوس داخل المركز.

المقدم محمد مجدي رئيس المباحث ومعاونه الرائد أحمد فايز تمكنا من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (طالبة و4 أشخاص) بحوزة أحدهم سلاح أبيض "سكين"، واعترفوا بارتكابهم الواقعة لخلافات بين المجني عليها والمشكو في حقها فاستعانت بهم.

تحرر محضر أحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.