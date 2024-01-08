طعنه بسكين.. تفاصيل مقتل تباع على يد سائق في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقتل تباع على يد سائق بحلوان، وضبطت المتهم.

تبلغ لقسم شرطة حلوان من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (تباع - مقيم بدائرة القسم) وبها إصابة عبارة عن جرح طعني بالجسم إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤال أهلية المتوفى، قرروا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(سائق- مقيم بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه بالضرب باستخدام "سكين" نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.