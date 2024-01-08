حريق داخل شقة بالمهندسين.. والمعاينة تكشف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تصوير نادر نبيل‎:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، حريقًا داخل شقة سكنية بالمهندسين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع وادي النيل.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور قسم العجوزة.

تبين بالفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع بسبب ماس كهربائي، وحاصرت القوات مصدر النيران دون امتداده للشقق المجاورة.