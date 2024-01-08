قُدرت بـ 4 مليون جنيه.. سقوط عصابة تصنيع وترويج مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عناصر تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وترويج المواد المخدرة وخاصةً مخدر الآيس "الشابو" وعقار الترمادول المخدر وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق محافظتي "الجيزة وكفرالشيخ" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 7 من العناصر الإجرامية "لهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (كمية لمخدر الآيس وزنت 3.200 كيلو جرام – كمية كبيرة من الأقراص المخدرة – كمية من المواد الخام والأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع – ميزان حساس - كمية لمخدر الحشيش- طبنجة – فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – مبلغ مالي).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها في بنطاق محافظتي الجيزة وكفرالشيخ.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 4 مليون جنيه تقريباً.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك ادراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.