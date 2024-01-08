ضبط عاطلين سرقا سيارة سيدة في مصر القديمة

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (عاطلين - مقيمان بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقيامهما بمساومة مالكة السيارة على مبالغ مالية لاسترجاع السيارة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012