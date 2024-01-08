ضبط عاطلين سرقا سيارة سيدة في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية شخصين؛ لقيامهما بسرقة سيارة حال توقفها بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، وأعادت السيارة.
تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة الحدائق) باكتشافها سرقة سيارتها حال توقفها بدائرة القسم.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (عاطلين - مقيمان بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقيامهما بمساومة مالكة السيارة على مبالغ مالية لاسترجاع السيارة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.