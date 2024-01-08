بحضور الرئيس الموريتاني.. وزير الأوقاف يشارك في المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غدا، في الملتقي الرابع للمؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط تحت عنوان:"التعليم العتيق في أفريقيا: العلم والسلم"، بحضور رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأكد وزير الأوقاف، أهمية موضوع المؤتمر حيث يتناول المدارس الدينية التقليدية في القارة الأفريقية والعلاقة بين نظم التعليم التقليدية كالمحاضن والخلوات والكتاتيب ونظم التعليم الحديثة والعصرية وأثر هذا وذاك في بناء الشخصية الوطنية، والعلاقة بين هذه النظم التعليمية والسلم المجتمعي، مؤكدا على أمرين :

الأول ضرورة أن تكون كل نظم التعليم أيا كان نوعها تحت سمع الدولة وبصرها وإدارتها وإشرافها ومتابعتها ولا تترك نظم تعليم النشء أيا كان نوعها لجماعة من الجماعات تتخذ من غطاء التعليم وسيلة مبكرة لتجنيد النشء والشباب لصالح أيدلوجيتها وبما يضر بالمصالح الوطنية والسلم المجتمعي.

الأمر الآخر: ضرورة إسناد عملية التعليم أيا كان نوعها إلى خبراء أكفاء وطنيين مؤهلين في مجالهم ولا سيما في مجال التكوين الديني، حيث إن فهم صحيح الشرع يمهد طريق السلم ويرسخه على المستوى الوطني والدولي، أما إذا ساد الجهل أو تم اختطاف العقول من قبل جماعات التطرف فإن ذلك يشكل خطرا داهما على السلم الوطني وربما يتجاوزه إلى تهديد السلم الإقليمي والدولي.