"الكهرباء": 965 مليون جنيه لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات الدلتا الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا مع شركة مدكور للمشرعات، لتنفيذ الخط الهوائي مزدوج الدائرة التابع لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا وذلك لربط محطتي ND7/ND8 بطول يصل إلى حوالي 85 كم جهد 220 ك.ف، في إطار المجهودات المبذولة لاستكمال منظومة تدبير التغذية الكهربائية المطلوبة لمشروعات الدلتا الجديدة.

وأوضحت وزارة الكهرباء - في بيان لها اليوم الاثنين - أن تكلفة المشروع تبلغ حوالي 965 مليون جنيه ، ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن جهود الدولة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية.