مجلس الدولة يتنهي من تنفيذ التطبيق الإلكتروني بمحاكم القضاء الإداري والإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

انتهت إدارة مجلس الدولة، من تنفيذ التطبيق الإلكتروني لنظام التقاضي بمحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، وجاري الآن إجراء الاختبارات اللازمة للتطبيق ومراجعة دورات العمل تمهيدًا للتشغيل التجريبي، وذلك في إطار سعي مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس المجلس، نحو التحول الرقمي ومواكبة التقدم والتطور العلمي في التيسير على المتقاضين أمام محاكم مجلس الدولة.

وقال بيان المجلس، يعد ذلك نقلة تاريخية وحضارية في إجراءات التقاضي بداية من إيداع الدعوى وحتى صدور الحكم، تماشيًا مع استراتيجية الدولة نحو التكامل في عملية التحول الرقمي وتحقيقًا للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وصولاً للهدف الأسمى وهو العدالة الناجزة.

وصرح المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة بأن عملية التحول الرقمي أصبحت ضرورية للجهات القضائية والهيئات القضائية لما لها من أثر عظيم في سرعة الفصل في القضايا وتحليل البيانات وتوفير الوقت والمال وزيادة الابتكار حتى يتحقق مفهوم العدالة الرقمية ولخدمة العدالة والقانون باستخدام وسائل تكنولوجية ومعلوماتية تمكن من رفع كفاءة نظام العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى وتبسيط الإجراءات على كافة أطراف النزاع وحوكمة الأداء والحد من التداول الورقي.