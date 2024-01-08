ضبط ربة منزل استولت على أموال شخصين بزعم توظيفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ربة منزل بالدقهلية؛ لاتهامها بالنصب والاحتيال على شخصين والاستيلاء منهما على مبالغ مالية مقابل توظيفها.

تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (شخصين- مقيمان بدائرة المركز) بالتضرر من (ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز)؛ لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية مقابل توظيفها، إلا أنها لم تف بذلك أو ترد المبالغ المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.