خبأته داخل الدولاب.. تأجيل محاكمة سيدة وعشيقها قتلا زوجها بالبدرشين للغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة سيدة وعشيقها بتهمه قتل زوج الأولى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، لجلسة الغد.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين “م . ع. س” عامل- 23 سنة، و"د. ع. د" ربة منزل لمحكمة الجنايات لمحاكمتهما، بعد أن وجهت إليهما تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية.

كشفت التحقيقات في قضية مقتل شاب على يد زوجته بمعاونة عشيقها بمنطقة البدرشين، خطتهما لإنهاء حياته بطريقة بشعة، حيث أخفته داخل دولاب غرفة النوم لتنفيذ الجريمة.

وأضافت التحقيقات، على إثر علاقة غير شرعية جمعتهما فقدم الأول للثانية عقاقير مهدئة لتقديمها لزوجها بالأكل والشرب حتى يتمكنا من قتله، وبتاريخ الواقعة استغل الأول تغيب المجني عليه عن المنزل بالتنسيق مع الثانية، وصعد كعادته متسلقا لمسكن المجني عليه حاملا معه قطعة حديدية، فخبأته الثانية بداخل دولاب غرفة النوم.

وتابعت التحقيقات، أنه عقب عودة المجني عليه للمسكن بدأت الثانية بوضع بعض من العقاير المهدئة داخل مشروب إلا أن زوجها رفض تناوله لتغير طعمه، فحاولت إعطاؤه للمجني عليه عند طريق سرنجة بالفم أثناء نومه، إلا أنه استيقظ وحال مقاومته لها قام الأول بالخروج من الدولاب وضربه من خلفه عدة مرات على رأسه بالقطعة الحديدة.

وعقب ضرب العشيق للمجني عليه بالقطعة الحديدية، سقط الضحية أرضًا لتقوم زوجة المجني عليه بإعطاء عشيقها مبلغًا ماليًا وطبنجة ملك المجني عليه، وبعثرا محتويات الشقة لإيهام الأهلية بأنها واقعة سرقة، وانتظرا بعضًا من الوقت للتأكد أن المجني عليه قد فارق الحياة.

وأكملت التحقيقات، أنه بعد تأكد الزوجة أن زوجها الضحية فارق الحياة وأن العشيق انصرف من المنزل وأخذ معه متعلقات المجني عليه والأدوات المستخدمة واحتفظ بالمتعلقات وتخلص من الأدوات بإحدى الترع المجاورة للمنزل، عقب ذلك قامت الزوجة بالاستغاثة لاستكمال خطتهما بجعلها واقعة سرقة، وتم القبض على المتهمين، حيث أقرا تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأرشد الأول عن متعلقات المجني عليه.