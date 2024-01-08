ثأر تأخر 9 سنوات.. كواليس مقتل موظف وإصابة آخر بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات المباحث الجنائية بالجيزة ملابسات مقتل موظف وإصابة آخر بالرصاص في الصف جنوب المحافظة.

جهود البحث والتحري بينت مقتل "سعد س." 48 سنة، موظف بشركة بترول بطلق ناري بالرأس وإصابة "صبحي ع." 48 سنة موظف بشركة النصر بطلق ناري بالساق.

خلاف يعود إلى 9 سنوات تجدد صباح اليوم بين عائلتي "عبد السلام" و"أبو قاسم" فأطلقت الأولى الرصاص على الثانية صباح اليوم.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار ووجود ضحيتين بإحدى القرى.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة قتيل ومصاب برصاص بسبب خصومة ثأرية.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم والسلاح المستخدم، ويعاين فريق من النيابة العامة مسرح الجريمة.