شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد.. شديد البرودة ليلا وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 21 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما يشهد غدا طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء والوادى الجديد.

كما يشهد غدا نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة مطروح على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.