بعد استشهاد نجله.. "الدحدوح" لـ"الخليج 365": "نعدكم أن نكون عند حسن ظنكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، بعد استشهاد نجله أمس، إنه مستمر في حمل الرسالة رغم الثمن الموجع الذي يدفعه من أجل ذلك.

وشيع أمس الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، جثمان نجله الذي الشهيد، وسط جنازة ضخمة ضمت الآلاف من الفلسطينيين، بعد استهداف سيارته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووجه الدحدوح، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365، رسالة للشعب العربي والمصري، مؤكدًا فيها أن ما حدث قدر من الله، وهذه حياة الشعب الفلسطيني، ويجب الصبر والاحتساب.

وأضاف قائلًا: "نجلي لمن يكن جزءًا مني فقط، بل كلي، وروح الروح، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالي".

ووجه الدحدوح، التحية والتقدير والحب والامتنان لكل من تعاطف معه من الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية وكل الأحرار وكل من تضامن وأرسل رسائل أو اتصل، قائلًا: "نعدهم أن نكون عند حسن ظنهم إن شاء الله".

وتابع: "نتمنى أن يمدنا الله سبحانه وتعالى بأسباب القوة والصبر؛ حتى نكون عند حسن ظنهم ونستمر في حمل الرسالة مهما كلفنا ذلك من ثمن، طالما كنا على قيد الحياة".

ويواصل الدحدوح إظهار صموده أمام العالم وفضح جرائم الاحتلال، في ظل عجز العالم أجمع عن وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في حق المدنيين.

وفقد الصحفي الفلسطيني خلال حرب غزة، نجله حمزة بعد أقل من أربعة أشهر من استشهاد شقيقه محمود البالغ من العمر 16 عامًا، وفقد كذلك زوجته، واستشهاد المصور الصحفي سامر أبودقة,