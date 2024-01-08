"تشريعية النواب" تناقش استحداث "وسام البنَّاء العظيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

تعقد لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب اجتماعاً بعد غد الأربعاء، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق في ١٣ ديسمبر الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء وسام أطلق عليه "وسام البنَّاء العظيم"، ليتم منحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية، سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو بغير ذلك من الصور، وذلك تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم، إيماناً من جانب الدولة بأهمية الدور الذين قاموا به في إنجاز المشروعات القومية. وأناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء سُلطة إصدار ضوابط وشروط منح الوسام. كما أجاز المشروع منح الوسام لغير المصريين.