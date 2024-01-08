جريمة زوجية في شقة الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى عامل حياة زوجته حنقًا داخل عش الزوجية ولاذ بالهرب بمنطقة الطالبية.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من مأمور القسم بورود بلاغ من شخص يتهم زوج ابنته بقتلها.

والد الضحية العشرينية أكد أنها اكتشف وفاة ابنته لدى عثوره على جثتها بها آثار خنق بالرقبة واختفاء الزوج.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم بالتنسيق مع فرقة الطالبية والعمرانية وقطاع الأمن العام.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح لإعداد تقرير وافٍ بالوفاة.