فيديو| أمطار وبرودة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين وتحدد موعد انخفاض درجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ يوم الأربعاء المقبل سيشهد انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجات.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ستشهد سقوط أمطار متوسطة خلال يوم الأربعاء.

وأشار إلى وجود اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تكون من 50 إلى 60 كم/س وارتفاع الموج من 2 إلى 3 متر.

ولفت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشرقية وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20 % تقريبًا على فترات متقطعة.