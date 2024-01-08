فخري الفقي يكشف موقف مصر من مرونة سعر الصرف الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موقف سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة وموقف مصر من مرونة سعر الصرف للعملة في الفترة المقبلة.

وقال الفقي في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن صندوق النقد الدولي أكد نيتهم زيادة التمويل لمصر خلال الفترة المقبلة خلال مؤتمر المناخ الأخير، مؤكدًا أن هناك تمويلًا استثنائيًا ميسرًا للغاية يسدد على 20 عامًا وفترة سماح 10 سنوات وهو تمويل الصلابة والاستدامة.

وأوضح أن مصر مؤهلة لتمويل الصلابة والاستدامة لأنها على برنامج مع صندوق النقد الدولي، وسجلها مع الصندوق جيد، ويحق لها الحصول على الحد الأقصى، وسعر الفائدة ثلث أسعار الفائدة العالمية.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تمويل صندوق النقد الدولي سيكون جيدًا، مؤكدًا أن الصندوق سيباشر المراجعات المتأخرة لمتابعة مؤشرات الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، متوقعًا أن يتم تأجيل مرونة سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة، على أن تتم الموافقة على صرف قيمة المراجعتين بالزيادة التي ستحدث في التمويل.

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