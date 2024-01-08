تزوير ونصب.. قرار عاجل ضد منتج أفلام شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة مخرج ومنتج سينمائي شهير ومخرج بالفضائية المصرية بقطاع النيل للقنوات المتخصصة إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالتزوير والنصب.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم حال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل شهر عقاري، بأن اتفق مع المجهول على ارتكاب الواقعة وساعده بأن أمده ببياناته الشخصية فاصطنع المجهول المُحرر على غرار الصحيح الصادر من تلك الجهة ومفاده وجود وكالة قانونية بين المتهم (الموكل) وبين بيانات وهمية باسم أحمد علي حسن علي وذيله ببصمات خاتم شعار الجمهورية مقلدة فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق.

كما قلد بواسطة آخر مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق الأهرام وإمضاء موظفي تلك الجهة بأن اصطنع الخاتم علي غرار الصحيح وقلد التوقيعات واستعملهما بأن أمهر بهما المستندين المزورين موضوع الاتهام السابق.

كشفت التحقيقات أن المتهم أنتج عدة أفلام لنجوم كبار مثل أحمد حلمي وخالد النبوي وعمر عبدالجليل وآخرين من نجوم الصف الأول في السينما المصرية.