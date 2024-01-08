الوزراء يكشف عن إجراء حكومي مرتقب بشأن ضيوف مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة اليوم بحث ما تقدمة الدولة من مساهمات لرعاية ضيوفها، مضيفا أن التقديرات الدولية تشير الى وجود ٩ ملايين ضيف يعشيون على أرض الوطن.

وأضاف "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن الدولة تتجه الى عملية الرقمنة في كل المجالات، متابعا أنه الدولة في اتجاهها في لإصدار بطاقات يستخدمها كل الضيوف.

وتابع المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك ٧٠% من ضيوف مصر يعملون في وظائف ثابتة ومستمرة، وهناك حوالي ٩ ملايين لاجيء من ١٣٣ دولة، ويجب توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين من الضيوف.

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