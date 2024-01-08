"تحملنا الكثير".. أحمد موسى يكشف سبب اتجاه الحكومة لتقنين أوضاع اللاجئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تعاملت مع كل الأشخاص القادمين من الخارج على كونهم مواطنين، موضحًا أن هناك نحو 9 ملايين شخص مقيم في مصر، يتمتعون بكافة الخدمات المدعومة من الدولة وكأنهم مصريين.

وتابع "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدي البلد"، أن عدد المقيمين في مصر من غير المصريين يمثلون نحو 8.7% من إجمالي عدد سكان مصر، مشيرًا إلى أن مصر لديها الندرة في مياه، ولكن كل لاجئ أو ضيف يحصل على كل الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية أو الكهربائية دون فرض أي رسوم إضافية.

ولفت إلى أن هناك نصف مليون سوداني دخلوا مصر منذ منتصف إبريل الماضي، وكل هؤلاء الأشخاص يحصلوا على كافة الخدمات دون مشكلة، منوهًا إلى أن 9 ملايين ضيف يمثلوا تعداد 3 دول، أو أكثر في أي مكان تاني، مشيرًا إلى أن اللاجئين في مصر يستهلكون من مخزونات الأدوية والخدمات الصحية نحو 8.7%.

وأكمل: مصر تحملت الكثير تجاه ملف اللاجئين، نظير الخدمات التي يحصلون عليها مثل أي مواطن مصري، معقبًا: "الدولة تتحمل تكلفة في الموازنة العامة تذهب للاجئين، ولكن في دول بتحدد رسوم ملايين الدولارات نظير أن يقيم على أرضها أي مواطن من غير جنسيتها".

واختتم: "العيب أننا نشتم المواطنين اللي بيدافعوا عن الوطن، كل من تطاول على مصر معروف ومرصود، كل من تطاول على مصر ميقعدش معانا، في دول عربية ترفض استقبال أي لاجئ على أراضيها".

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