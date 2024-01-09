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الدحدوح يكشف كواليس اللحظات الأخيرة لنجله قبل استهدافه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:
وأكد الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، إنّ ابنه الصحفي الشهيد حمزة كان يقوم بتغطية إحدى المناطق التي تعرضت للقصف في منطقة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف الدحدوح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة " المحور"، مساء الإثنين: "انتهى من التصوير والتغطية وأثناء عودته من التغطية تم استهداف السيارة التي كان فيها برفقة مصور آخر وأستشهد الاثتان في السيارة ذاتها باعتبار أنها أستهدفت بصواريخ واحترقت وتفحمت وتفتت".

وتابع الصحفي الفلسطيني: "أصيب ابني إصابات مباشرة وأستشهد على الفور، وأنا قلت في بعض الكلمات بعدما واريت جثمان حمزة الثرى، وقلت إن هذا الصمت العالمي إزاء المقتلة التي نتعرض لها في قطاع غزة يقتلنا أكثر مما يقتلنا الاحتلال بصواريخه وسلاحه".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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