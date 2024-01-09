الدحدوح موجهاً رسالة إلى بايدن: "ما يحدث في غزة ظلم وعدوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

وجه الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا: "يُفترض أن ينظر إلى ما يحدث في قطاع غزة بالعينين وليس واحدة".

وأضاف "الدحدوح"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة " المحور"، مساء الإثنين: "يفترض أن يستمع إلى ما يجري بروايتين وليس رواية واحدة، وما يحدث في قطاع غزة ظلم وعدوان كبير ومقتلة لآلاف النساء والأطفال والشيوخ والمدنيين والصحفيين".

وتابع: "لا ينبغي لرئيس أكبر دولة في العالم أن يستمع إلى الرواية الإسرائيلية، وهذا شيء عيب".

وعن شعوره برؤية جثمان نجله حمزة وجثامين رفاقه، قائلا: "لا توجد كلمة تصف شعوري، أمر صعب جدا، ولا يمكن وصفه، لأنه ابني البكر، كما أن حمزة، كان سندي، وكان إنسانا كريمًا وشهمًا ومتواضعًا ومحبوبا جدًا وحنونا إلى أبعد درجة على إخوتي، لذلك كان الوداع صعبا ومؤثرًا".

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