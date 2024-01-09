"ضربتني فدافعت عن نفسي".. كواليس خناقة لاعب كرة شهير وزوجته بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تواصل النيابة العامة باكتوبر تحقيقاتها في تبادل الاتهامات بين لاعب كرة شهير، وزوجته عقب نشوب مشاجرة واشتباك بالأيدي داخل كومباوند شهير بمدينة 6 أكتوبر؛ بعد فشل محاولات الصلح بينهما في قسم الشرطة.

قررت النيابة استدعاء اللاعب وزوجته؛ لسماع أقوالهما في اتهامه للآخر بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابات مختلفة به، ومواجهة كل منهما بالتقرير الطبي المقدم من الآخر حول الإصابات التي لحقت به.

وكشفت التحقيقات الأولية تحرير زوجة اللاعب محضرا، اتهمته فيه بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابات في جسدها، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية ضده حيث قالت "كسر سنتي"

فيما أنكر الزوج الاتهامات الموجهة إليه وأضاف أن زوجته تعدت عليه قائلا: "ضربتني الأول فدافعت عن نفسى فقط" وحرر محضر آخر بالواقعة.

كانت الأجهزة المختصة تلقت بلاغًا من عمليات النجدة بوجود تعدي وخلافات أسرية بين لاعب الكرة وبين زوجته أصيب كلاهما خلالها.

وكشفت التحريات الأولية في الواقعة، أن المجني عليه لاعب كرة، وتبين أنه مصاب بكدمات وجروح سطحية بالزراعين، كما أصيبت زوجته بكسر أحد أسنانها.

وتبين أن الطرفين اعتادا التعدي على بعضهما، وأن مشاجرة نشبت بينهما، تعدى خلالها كل منهما على الآخر، مما أسفر عن إصابة كليهما، وتحرر محضر بالواقعة.