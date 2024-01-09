أمطار واضطراب الملاحة.. "الأرصاد" تُحذر من طقس الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتمثلت حالة الطقس في:

الأربعاء 10 يناير 2023

أوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس الأربعاء القادم، تشهد أمطارًا متوسطة بنسبة حدوث 60 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشرقية وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20 % تقريبًا على فترات متقطعة.

وأشارت إلى وجود اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تكون من 50 إلى 60 كم/س وارتفاع الموج من 2 إلى 3 متر.

الخميس 11 يناير 2024

قالت الأرصاد، إن حالة الطقس الخميس القادم تشهد أمطارًا متوسطة بنسبة حدوث 40 إلى 60 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20 % تقريبًا على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة، وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتكون سرعة الرياح 50 إلى 60 كم/س، وارتفاع الموج 2 إلى 3 متر.

الجمعة 12 يناير 2024

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس الجمعة القادمة، تشهد أمطارًا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 30 % تقريبًا على فترات متقطعة.

وأشارت إلى وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

السبت 13 يناير والأحد 14 يناير 2024

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس السبت والأحد القادمين، تشهد أمطارًا متفاوتة الشدة على شمال البلاد مع نشاط للرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

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