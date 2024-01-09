إهدار للمال العام والخاص.. برلمانية تقدم طلب إحاطة بشأن تدني طريق دمياط- دمياط الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان وعضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، بطلب إحاطة لديوان محافظة دمياط وإدارة الطرق والكباري بمحافظة دمياط بشأن تدني طريق دمياط- دمياط الجديدة الواصل حتى ميدان الميناء، التابعة لطرق دمياط وكفرالبطيخ.

وأشارت إلى أن طريق دمياط- دمياط الجديدة يسير عليه الكثير من سيارات النقل الثقيل والسيارات الملاكى والأتوبيسات وهو طريق أساسي للوصول لدمياط الجديدة وبه أيضا أسواق جملة للخضار والفاكهة ومخازن أخشاب علي جانبي الطريق.

وأكدت أن طريق دمياط - دمياط الجديدة أصبح متهالك جدا، مما يتسبب في حوادث متعددة، بالإضافة إلى استهلاك السيارات الخاصة والعامة، مما يعتبر إهدار للمال العام والخاص.

وطالبت فى ختام طلب الإحاطة بضرورة وجود تدخل فورى من جانب ديوان محافظة دمياط وإدارة الطرق والكباري بمحافظة دمياط للعمل على تجديد طريق دمياط- دمياط الجديدة ورفع كفاءته لمنع الحوادث عليه وإنارته.