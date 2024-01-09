"شعبان" يطلب تطليق زوجته أمام المحكمة: "بتعمل فيديوهات إباحية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

رفع " شعبان. ح"، 30 سنة، مهندس كمبيوتر، دعوى تطليق للضرر ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بسبب قيام زوجته بأفعال فاضحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

يروي الزوج تفاصيل زواجه من " أبتسام.ه"، 26 سنة، ربة منزل، زواج تقليدى بعد ترشيحها من الأهل:" وجدتها بشوشة ومحترمة، وافقت على الخطبة وما لاحظته خلال الفترة القصيرة التي تم خلالها تحديد موعد الزفاف إنها تتمسك بهاتفها ولا يفارق يدها لحظة بطريقة غير طبيعية ولا تريد ولا تسمح لي بلمسه، اعتبرت أنها تريد الاحتفاظ بمستلزماتها الخاصة".

يضيف الزوج: " تمت الزيجة وانتقلنا لعش الزوجية سوياً وبعد مرور شهر ممتلئ بالسعادة الزوجية، لاحظت تكرار فعلتها وتمسكها بهاتفها وطول فترة تواجدى بالمنزل تقوم بتفعيل وضع الطيران، دخل الشك الى قلبي بعد تكرار فعلتها أمامي".

يكمل الزوج حديثه: حاولت الإطلاع على هاتفها فرفضت وفرت هاربة لمنزل أهلها بعد محاولات مني باءت بالفشل في الحصول على ما تخفيه زوجتى بهاتفها، صالحتها ووعدتها بعدم تكرار فعلتي، وعادت الى المنزل وخلال نومها تركت هاتفها فوضعت الباسورد الخاص بها، وفتشت في التطبيقات فذهلت لما رأيته .

يختتم "شعبان": بعد زواج دام 4 أشهر فقط، وجدتها تقوم بتصوير فيديوهات مخلة و اباحية وتقوم بتنزيلها على الفيسبوك وبعض البرامج المشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي باسم مستعار ، مقابل الفلوس التى يتم تحويلها لها، انتابتني حالة من الغضب وانهالت عليها بالضرب والسب وهي نائمة، وقمت بطردها من المنزل.

فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس ورفع دعوى تطليق للضرر، حملت رقم 1440 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.