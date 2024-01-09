وزير التعليم العالى: 100 ألف طالب شاركوا فى 100 بطولة وفعالية

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، أننا اليوم بصدد الاحتفال بافتتاح نادى جامعة حلوان وتنظيم عدد من الأنشطة الطلابية وكذلك توقيع برتوكولات تعاون، موجهًا الشكر للاتحاد الرياضى المصرى للجامعات تحت إشراف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لما بذلوه من جهد فى العديد من الأنشطة الطلابية.

ووجه الدكتور أيمن عاشور خلال كلمه له بالمؤتمر الصحفى المنعقد على هامش افتتاح نادى جامعة حلوان، المنعقد الآن بمقر الصالة المغطاة بالجامعة، التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لفوزه برئاسة الاتحاد الأفريقى للرياضة الجامعية فى دورته (2023 -2027) خلال الجمعية العمومية للاتحاد التى أقيمت العام الماضى فى جنوب أفريقيا.

وهنأ وزير التعليم العالى الشكر إلى الدكتور السيد قنديل للمجهود المبذول فى تنظيم هذا الحدث وما يبذله فى تشجيع الأنشطة المختلف بالجامعة.

واستعرض وزير التعليم العالى، بعض الاحصائيات لما أحرزته الجامعات المصرية فى ملف الانشطة الرياضية، فقد وصل إجمالى عدد البطولات والفعاليات الرياضية التى تقام بالجامعات المصرية إلى 100 بطولة وفعالية بمشاركة أكثر من 100 ألف طالب وطالبة فى العام الدراسي.

ونحن فى مستهل هذا العام الميلادى وقرب شهر رمضان الكريم دعونا نتذكر الأنشطة الرياضية المرتبطة بهذا الشهر الكريم، حيث يتم تنظيم الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم داخل الجامعات المصرية، والتى شارك فى تلك الدورة الرمضانية لعام 2022 أكثر من 11 ألف طالب وطالبة بمختلف الجامعات والمعاهد العليا، وارتفع هذا العدد فى 2023 إلى 12688 طالبًا بنسبة زيادة مقدارها 7.1%.

وذكر وزير التعليم العالى انجازات طلاب الجامعات المصرية وتفوقهم الرياضى فى العديد من المسابقات الدولية، فعلى سبيل المثال لا الحصر حصول بعثة الجامعة الأمريكية بالقاهرة (طالبات) ممثلة عن الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات على كأس البطولة الأفريقية الخامسة لكرة السلة (3 في3) المقامة بجامعة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وكذلك على المركز الثانى لبطولة كأس العالم للجامعات فى كرة السلة (3 في3) المقامة فى الدوحة عاصمة قطر.

وأيضًا فوز منتخب مصر بكأس البطولة العربية لكرة القدم صالات بدولة الامارات العربية المتحدة عامين متتاليين 2022 و2023.

كما استضافت مصر أيضًا بطولة العالم للجامعات فى رياضة الإسكواش خلال نوفمبر 2022 بمشاركة 13 دولة ممثلين فى 37 طالبا و17 طالبة. وفازت مصر بالمركز الأول وسعدت فى ذلك العام بالاحتفال بطلابنا ضمن رحاب جامعة نيو جيزة.

وبذلك تصبح مشاركات أولادنا فى الجامعات المصرية شملت خلال العاميين الماضيين تميز فى رياضات فردية وجماعية وكذلك منتخب يضم جميع الجامعات المصرية.

ودعا وزير التعليم العالى جميع شباب الجامعات المصرية المشاركة فى الممارسات الرياضية متمنيًا مزيد من التقدم الرياضى والذى يعكس تفوق فى القدرات البدنية والذهنية للشباب والذى يعود بالنفع على بلادنا الحبيبة.