"المعارضات" يجدد حبس ديلر الوراق 15 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة الجيزة، تجديد حبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيقات، متهم بترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة في الوراق.

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مسجل خطر بتهمة ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة في الجيزة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطل – له معلومات جنائية بترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، وبحوزته 45 عبوة بإجمالي 900 قرص لأدوية مخدرة – مبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.