زوجها خلص عليها وهرب.. التفاصيل الكاملة في مقتل "سارة" بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في مقتل سيدة على يد زوجها داخل شقتهما في منطقة الطالبية.

وطلبت النيابة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم أنهى حياة زوجته خنقا، حيث عثر على جثة الزوجة، وبها إصابات عبارة عن كدمات بالعينين، وسحجات بالرقبة من الجانبين إثر تعرضها للخنق.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا بوجود جثة داخل شقة بدائرة القسم، وتبين من الفحص والمعاينة أن المجني عليها تُدعى "سارة.خ" 29 عامًا، والجثة ملقاة على الأرض، وبها إصابات عبارة عن كدمات بالعينين، وسحجات بالرقبة من الجانبين إثر تعرضها للخنق.

واستمع فريق البحث لأقوال والد المجني عليها، والذي اتهم زوج ابنته، بقتلها، قبل أن يلوذ بالفرار، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبطه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بقرارها المتقدم.