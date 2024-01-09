قرار جديد من القضاء في 6 دعاوى ضد مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أجلت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في 6 دعاوى تتهمه بالسبّ والقذف، لجلسة 20 فبراير المقبل، لحين الفصل في دعواه لمخاصمة القاضي أمام النقض.

الدعاوى مقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة السب والقذف وعضو بالزمالك.



كانت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بحبس رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والتي طعن عليها أمام النقض.

يذكر أن محكمة النقض قضت - في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك).