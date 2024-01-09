تخصص حرق سواقين توك توك.. سقوط عصابة "حماده وتوتو" في بولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أضرم رجل وزوجته النيران في سائق توك توك واستوليا على المركبة ببولاق الدكرور وكررًا فعلتها مرة ثانية بنفس السيناريو إلا أن ضباط المباحث كشفوا المستور.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائي بالجيزة إخطارًا من مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بورود بلاغ من أحد المستشفيات باستقبال سائق مركبة "توك توك" مُصاب بحروق بأماكن متفرقة بالجسم.

تبين أنه أثناء سير الـمُصاب بالتوك توك استوقفه مجهولان (رجل و سيدة) وطلبا منه توصيلهما لأحد المستشفيات، ولدى سيرهم بالطريق ألقيا كمية من البنزين عليه وأضرما النيران به وسرقة التوك توك ولاذا بالهرب.

في وقت لاحق تبلغ للقسم من ذات المستشفى باستقبال سائق مركبة "توك توك" آخر مُصاب بحروق متفرقة، وتبين تعرضه لذات الواقعة من قبل مجهولين لهما ذات المواصفات.

تحريات المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور توصلت إلى مرتكبي الواقعتين عامل وزوجته لها معلومات جنائية يقيمان بكرداسة وأمطن ضبطهما بالتنسيق مع فرقة شمال أكتوبر.

عثر بحوزة الأول على هاتف محمول خاص بأحد المجنى عليهما، واعترفا بارتكابهما الواقعتين وأنهما كونا تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى سرقة المواطنين بالإكراه، وتصرفهما فى مركبتى "التوك توك" بالبيع لعميليهما سيئا النية (سائقى "توك توك" أحدهما "زوج شقيقة المتهمة") تم ضبطهما وبحوزتهما المركبتين المستولى عليهما.