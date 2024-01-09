شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": النظام الصحى فى غزة ينهار بوتيرة سريعة للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ إزاء احتجاز 66 من العاملين بالمجال الصحي في غزة، محذرة من الانهيار السريع للغاية النظام الصحى في القطاع.

أعلنت وزارة التعليم الفلسطينية، استشهاد 4296 طالبا و إصابة 8059 أخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت قبل قليل ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 23.210 شهداء و59.167 مصابا.

وقالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 126 شهيدا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أكدت أن عدد من الضحايا لا زال تحت الركام وفي الطرقات وطواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.