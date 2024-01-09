شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية تعلن تدمير دبابة "ميركافا" جنوب خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فصائل فلسطينية تدمير دبابة من طراز ميركافا واشتعال النيران فيها جنوب مدينة خان يونس، نقلا عن القاهرة الإخبارية، وذكر إعلام فلسطيني، باستشهاد سيدتين جراء قصف الاحتلال منزلا شرقي خان يونس.

وكانت فصائل فلسطينية أعلنت قبل قليل، استهداف 4 جنود لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكانت حنان جرار سفيرة فلسطين في جنوب أفريقيا، قد ثمنت خطوة بريتوريا غير المسبوقة في رفع دعوى ضد جرائم الاحـتلال بقطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن الوثيقة التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، تتناول توافر النية لدى إسرائيل لارتكاب مجازر جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضافت في لقاء مع "القاهرة الإخبارية"، دعوى بريتوريا ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية تشمل جميع جرائم الإبادة بشتى أنواعها، ومؤكدة أن تصريحات حكومة الاحـتلال المتطرفة تشكل أركانا أساسية لإثبات نية الاحتلال في ارتكاب جرائمه بقطاع غزة.

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ إزاء احتجاز 66 من العاملين بالمجال الصحي في غزة، محذرة من الانهيار السريع للغاية النظام الصحى في القطاع.

أعلنت وزارة التعليم الفلسطينية، استشهاد 4296 طالبا و إصابة 8059 أخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت قبل قليل ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 23.210 شهداء و59.167 مصابا، وقالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 126 شهيدا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أكدت أن عدد من الضحايا لا زال تحت الركام وفي الطرقات وطواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.