رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - يبحث طلاب الثانوية العامة عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تسجيل استمارة الثانوية العامة سيكون إلكترونيا عبر موقع الوزارة حيث يتاح الأسبوع المقبل للطلاب الدخول على الرابط التالى لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، https://moe-register.emis.gov.eg/

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للفريق إجراءات وشروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، موضحة أنه يجرى امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة هذا العام 2024 وفقا للتعليمات الآتية :

مواعيد عقد الامتحان:

- يعقد امتحان عام الشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى للدور الأول : اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، أما امتحانات الدور الثانى تعقد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفئات المسموح لها بدخول الامتحان:

- يسمح للفئات الآتية بالتقدم لامتحان الثانوية العامة للعام الحالى، الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى فى العام الدراسى 2023,2024 المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه ( العلمية - الأدبية ) بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو الرياضية والتى تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم.

- الطلاب الراسبون عام 2023 بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يقوموا بتسجيل بيانتهم ( استمارة الكترونية جديدة ) لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسى واحد كطلاب منتظمين.

- الطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسى 2012,2013 بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوى ) على نظام المنازل ( ولم يستنفذوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا، عليهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الأعوام التى لم يتقدموا فيها للامتحان وتقوم اللجنة بـ تسجيل الاستمارة الالكترونية للطالب بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم فى التقدم.