شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 21 مستشفى من أصل 36 فى قطاع غزة خارج الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كريستيان ليندماير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن الوضع في قطاع غزة سيء إلى أقصى حد وكل يوم الوضع يزداد سوءا، 85 % من الفلسطينيين في قطاع غزة نزحوا إلى الجنوب ويحتاجون إلى المساعدات العاجلة.

أضاف ليندماير، في لقاء عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 21 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة لا تعمل، وتقدم الخدمة بشكل جزئي، مشيرا إلى أن جنوب القطاع يحتاج إلى مزيد من المستشفيات حيث إن أغلب المراكز الصحة تتعرض للقصف الإسرائيلي.

أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن المصابون بقطاع غزة يصلون إلى المستشفيات في أوقات متأخرة وتوجد صعوبة في علاجهم، كاشفا عن إلغاء 6 عمليات إيصال مساعدات الإنسانية منذ ديسمبر الماضي كان مقررا إرسالها إلى شمال قطاع غزة.

دعا "ليندماير" إلى إتاحة ممرات آمنة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.