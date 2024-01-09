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حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الأربعاء 10 يناير 2024

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القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الأربعاء 10 يناير 2024 .

 

وتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد القاهرة الكبرى غدا الأربعاء، انخفاضا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4:3 درجة مئوية، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى شديد البرودة ليلاً .

 

ومن المتوقع أيضا غدا أن تشهد القاهرة الكبرى أمطار خفيفة مساء، مع وجود نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس .

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء  : القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، الجيزة العظمى 19 درجة والصغرى 11، القليوبية العظمى 19 درجة والصغرى 11.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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