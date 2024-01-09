بطائرة خاصة .. المنتخب القومي يتوجه إلى "كوت ديفوار" للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، عصر الثلاثاء، بعثة المنتخب القومي لكرة القدم، متجهة إلى كوت ديفوار في رحلة خاصة تسيرها شركة مصر للطيران، للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقامة خلال الفترة من 13 يناير حتي 11 فبراير المقبل .



وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي بانهاء إجراءات بعثة المنتخب القومي من صالة 4 المخصصة للطائرات الخاص، وسط تسهيلات خاصة من فرق العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولي وفرق العلاقات العامة بمصر للطيران .



وأقلعت طائرة مصر للطيران، برحلتها الخاصة التي تحمل رقم MS3900 من طراز بوينج B737-800 من مطار القاهرة الدولي على متنها بعثة المنتخب القومي لنقلهم مباشرة الي أبيدجان في رحلة تستغرق أكثر من 7 ساعات .