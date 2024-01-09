بـ 10 مليون جنيه.. ضبط متهمين بحوزتهم 1360 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية مُكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر عدد من أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات "البحيرة، الشرقية، الإسكندرية، الدقهلية" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 8 متهمين بحوزتهم (1360 طربة لمخدر الحشيش وزنت 142 كيلو جرام– 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – طبنجة – فرد خرطوش -عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 سلاح أبيض – 2 ميزان حساس).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 10 مليون و460 ألف جنيه تقريباً.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.