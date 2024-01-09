7 خدمات وهذه أماكنهم.. 4 سيارات للمتعاملين مع نيابات الأسرة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

وفرت النيابة العامة، 4 سيارات مزودة بخدمات إلكترونية للمتعاملين مع نيابات الأسرة بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية.

تعمل السيارات من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً عدا أوقات انقطاع التيار الكهربائي وفق المواعيد المعلنة من شركة الكهرباء تخفيفًا للأحمال.

السيارات الـ4؛ الأولى تحمل الرقم (٦)، كائنة بميدان محمد نجيب، بدائرة قسم أول المنتزه، والثانية تحمل الرقم (٧)، كائنة أمام حي شرق الإسكندرية، بدائرة قسم سيدي جابر، الثالثة تحمل الرقم (٨)، كائنة بميدان حساب، بدائرة قسم محرم بك، الرابعة تحمل الرقم (٩) كائنة بدائرة قسم ثاني الرمل.

وتتيح السيارات الخدمات التالية:

١- استخراج صور رسمية من الأحكام والأوامر الوقتية الصادرة من محاكم الأسرة.

٢- استخراج صيغ تنفيذية من أحكام الأسرة.

٣-استخراج صور رسمية من إعلامات الوراثة.

٤- استخراج صور من مستندات الدعاوى.

٥- استخراج وثائق الأحوال الشخصية.

٦- الاستعلام عن الدعاوى لذوي الشأن.

٧- استخراج شهادات من واقع جدول قضايا الأسرة.

وأنشأت النيابة العامة، أيضًا مكتبًا لخدمات نيابات الأسرة بمبنى "قصر القطن - جامعة سنجور"، بميدان الجندي المجهول بدائرة قسم المنشية في دائرة نيابة استئناف الإسكندرية.