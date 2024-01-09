شكرا لقرائتكم خبر عن الغردقة وبورت غالب تفوزان فى قائمة ترتيب أدفايزر لاختيار المسافرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت مصر بمركزين فى قائمة جوائز اختيار المسافرين مع بدء عام 2024 لموقع السفر العالمى ترتيب أدفايزر، حيث فازت مدينة الغردقة بالمركز الثالث فى فئة "أفضل الوجهات الطبيعية"، لتتقدم مركزا عن العام الماضى حيث احتلت المركز الرابع فى قائمة 2023. كما فازت المدينة الساحلية نفسها فى فئة الوجهات الأكثر شعبية بشكل عام واحتلت المركز الـ19.

وفازت كذلك مدينة "بورت غالب" فى فئة "أفضل الوجهات الطبيعية" واحتلت المركز الـ20.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن تحديد الفائزين بجوائز 2024 تم بناءً على جودة وكمية التقييمات الخاصة بالعديد من الفئات الفرعية للجوائز من المسافرين على تريب أدفايزر فيما يتعلق بأماكن الإقامة والمطاعم والأنشطة التي يمكن القيام بها في الوجهات حول العالم على مدار 12 شهرًا بين أكتوبر 2022 وسبتمبر 2023.