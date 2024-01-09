شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يشدد على عدم السماح بدخول الهواتف المحمولة للجان الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، وسحر مصطفى مدير عام الشؤون التنفيذية، ومديري المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وخلال متابعته شدد مدير المديرية على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان سواءً للطلبة أو الملاحظين.

ونبه على مديري العموم بالمرور اليومي على اللجان للاطمئنان على سير الامتحانات، وضرورة التواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية، وأن تكون في انعقاد دائم، وذلك للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.

هذا وقد تقدم عدد 175388 طالبا في مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي، بنسبة حضور 96٪، وعدد 208115 طالبا في مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي بنسبة حضور 96٪، وعدد 201622 طالبا في مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي بنسبة حضور 97%.