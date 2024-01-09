شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: مواطن من "ذوى الهمم" يتسلم عقد عمل بعد لقائه مع الوزير بـ24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل، إنه بعد لقائه مع وزير العمل حسن شحاتة بـ24 ساعة، إستلم المواطن محمد أحمد المعداوي من "ذوي الهمم"، ومحل إقامته في المحلة الكبري ،عقد عمل بإحدى الشركات المتخصصة في صناعة الملابس، وعقب توقيعه "العقد" اليوم الثلاثاء ،وجه الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهاته المُستمرة برعاية وحماية ذوي الهمم ،والتعامل معهم بشكل كريم ولائق،موضحًا أن ذلك جرى ترجمته على أرض الواقع من وزير العمل حسن شحاتة.

وكان وزير العمل قد إستقبل ظهر أمس الإثنين،واحدًا من أبناء الوطن من "ذوي الهمم" أثناء تواجده داخل مقر "الوزارة" بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة،دون موعد مُسبق مع "الوزير"،بحثًا عن فرصة عمل ،وهو المواطن محمد أحمد المعداوي، برفقة شقيقه المعداوي أحمد المعداوي ،من مدينة المحلة بمحافظة الغربية،وحرص "الوزير" على الإستماع إلى طلبه،وإلتقاط صورِ تذكارية معهما ،تنفيذًا لطلبهما

ووجه الوزير إدارة التشغيل بالوزارة بتوفير فرصة عمل له،داخل محافظة الغربية،والإستجابة الفورية لطلبه ،ورغبته في العمل ،وهو ما جرى تنفيذه على الفور ،بالتواصل مع إحدى المنشأت بمدينة المحلة ،لتعينه في إطار نسبة الـ5% المُقررة في القانون رقم 10 لسنة 2018 .

جدير بالذكر أن ملف تعيين ذوي الهمم من أبرز ملفات الوزارة التي تضعها على رأس الاولويات،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بدمجهم في سوق العمل ،حيث نجحت الوزارة خلال العام 2023 فقط في تعيين 10 الآف و579 شابًا وفتاًة من ذوي الهمم ،وتدريب وتأهيل 210 مُتدرب منهم على مهن يحتاجها سوق العمل ،وتواصل "الوزارة" تنفيذ سياسات "الحصر والتدريب والتشغيل " لذوي الإحتياجات الخاصة .