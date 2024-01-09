شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا "قضايا الدولة" و"مجلس الدولة" يبحثان أوجه التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار ظهر اليوم الثلاثاء، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، لبحث أوجه التعاون المشترك والمتبادل نحو تحقيق العدالة الناجزة في إطار الجمهورية الجديدة.

حضر اللقاء من جانب مجلس الدولة كل من المستشارين نواب رئيس المجلس أعضاء المجلس الخاص "المستشار أحمد عبد التواب رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار حسونة توفيق، والمستشار أسامه فام، والمستشار أحمد عبود، والمستشار أحمد حامد".

كما حضر اللقاء المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس المجلس الأمين العام، والمستشارين الأمناء العامين المساعدين.

ورافق المستشار مسعد عبد المقصود رئيس الهيئة خلال الزيارة كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى: المستشار أحمد حسين عرفه، والمستشار محمود عبد الجابر حمودي، والمستشار سامي محمدي حفناوي، والمستشار عبد الرزاق محمود شعيب.

كما حضر اللقاء المستشارون نواب رئيس الهيئة: المستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد العال جرنه رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة.