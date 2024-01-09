شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يشدد على وجود الزائرة الصحية وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على الموجهين المقيمين بالمدارس عمل تقرير يومي مفصل بسير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 ورفعه لمدير الإدارة، وذلك لتجنب حدوث أى مشاكل أثناء العملية الامتحانية.

جاءت تعليمات مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة خلال متابعته غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، وسحر مصطفى مدير عام الشؤون التنفيذية، ومديري المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وشدد مدير المديرية خلال الاجتماع على ضرورة وجود الزائرة الصحية داخل اللجان، وأن يتم عزل أي طالب مريض بحجرة العزل ويتم متابعته من الزائرة الصحية داخل اللجنة، منبهًا على جميع مديري الإدارات بتعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد الامتحان حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب.

يُذكر أن أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تفقد اليوم الثلاثاء، عدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 (الترم الأول)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

شملت جولة مدير المديرية، لجان مدرستي هشام شتا الإعدادية بنات، وفاطمة الزهراء الابتدائية، التابعتان لإدارة العمرانية التعليمية، وذلك بحضور مدير عام الإدارة محمد فايز، بالإضافة إلى مدرستي أبو الهول القومية، والجيزة الإعدادية بنات التابعتان لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وذلك بحضور مدير عام الإدارة عبد المقصود السعيد.