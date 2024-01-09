شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يصدر عدة قرارات تكليفات بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الازهر، عددا من القرارات بشأن تكليفات بكلية الطب، وهى قرارًا بتكليف الدكتور عبده محمد أحمد محمود الشرقاوى، الأستاذ المساعد بقسم التشريح والأجنة بكلية طب البنين بالقاهرة؛ للقيام بعمل رئيس القسم، والدكتور محمود عبد المعطي منذر عبد المعطي، الأستاذ بقسم طب المخ والأعصاب بكلية طب البنين بالقاهرة؛ للقيام بعمل رئيس القسم،و الدكتور محمد إبراهيم حشيش، الأستاذ بقسم التخدير والرعاية المركزة بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل رئيس القسم،و الدكتور مصطفى عبد الحميد حسن أبو العينين، الأستاذ بقسم طب الطوارئ والحالات الحرجة بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل رئيس القسم.

كما أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتور خالد محمد إبراهيم حليمة، الأستاذ بقسم الأمراض الصدرية بكلية طب البنين بالقاهرة؛ للقيام بعمل رئيس القسم.