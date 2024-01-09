وكيل الأزهر يعتمد نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة الأزهر في حفظ القرآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

اعتمد الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء؛ نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة الأزهر السنوية في حفظ القرآن الكريم للعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤م، وبلغ عدد من تم تصعيدهم إلى المرحلة الثانية 66,782 متسابقا، حيث حصل هؤلاء المتسابقين على ٨٠ % فأكثر من الدرجة الكلية، وتم تصعيد 41,295 متسابقاً من مكاتب التحفيظ، أما من المعاهد الأزهرية فتم تصعيد 24779 متسابقاً، ومن الرواق الأزهري 708 متسابقاً.

وأعرب وكيل الأزهر عن تقديره للإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، التي تقوم على تنفيذ كافة مراحل المسابقة، وفقًا للضوابط والشروط المُنظمة للمسابقة بالأزهر الشريف، وبإجمالي جوائز تتجاوز الـ 23 مليون جنيه، كما تقدم بالتهنئة لكل المنتقلين إلى المرحلة التالية، مؤكدا أن التنافس في حفظ كتاب الله وترتيله هو شرف كبير، فالقرآن الكريم هو شرف هذه الأمة وكتابها ودستورها الذي يضبط حياة الإنسان في كل عصر ومصر.

وتتكون المسابقة من أربعة ‏مستويات، هي:‏ ‏المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء، جوائز هذا المستوى: (المركز الأول 100 ألف جنيه والمركز العاشر 55 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 10 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى. ‏

المستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا، جوائز هذا المستوى: (المركز الأول 70 ألف جنيه والمركز العاشر 52 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 8 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى. المستوى الثالث: حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم، بدءًا من سورة التوبة حتى نهاية سورة الناس، الجوائز: (المركز الأول 50 ألف جنيه والمركز العاشر 32 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 6 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأوليذى في هذا المستوى. ‏

المستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية سورة الناس، الجوائز: (المركز الأول 40 ألف جنيه والمركز العاشر 22 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 4 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى.

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