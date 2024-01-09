هددوها بالاغتصاب وخطف أطفالها.. أستاذة جامعية فريسة نصاب بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قدمت الدكتورة "ا. ح" أستاذ مساعد بأحد معاهد الفنون التطبيقية بلاغًا لقسم شرطة مصر الجديدة تتهم شخصين بالنصب عليها في 700 ألف جنيه وتهديدها بالاغتصاب وخطف أطفالها.

وقالت المدعية في بلاغها رقم 37 لسنة 2024 إنها تعرضت لعملية نصب واحتيال من شخص ادعى أنه العضو المنتدب شركة مقاولات وآخر يحمل جنسية أجنبية، بأن أوهموها بقدرتهم على حل مشكلة لها مع أحد المقاولين وديًا واستولوا على 700 ألف جنيه من أموالها، مضيفة أنها عندما طالبتهم برد المبلغ هددوها بالاغتصاب وخطف أطفالها.

وعن تفاصيل الواقعة، أوضحت أن المدعى عليه الأول "أ. س" طلب مقابلتها بأحد فنادق مدينة نصر وأوهمها بأنه العضو المنتدب لإحدى شركات المقاولات الكبيرة بصلاح سالم ومن خلال عمله تمكن من معرفة مشكلتها مع أحد المقاولين والذي تربطه معها عقد شراكة باعتبارها مالكة قطعة أرض على أن يبنيها المقاول، وتطور النزاع إلى ساحات القضاء.

وقال المحامي بالنقض عصام الطباخ، دفاع المدعية، إن المدعى عليه أقنع الأستاذة الجامعية بقدرته على إنهاء المشكلة بصورة ودية، فقابلها مرة أخرى برفقة شخص يحمل جنسية أجنبية، وطالبوها بمليون جنيه لحل المشكلة فدفعت لهم 700 ألف جنيه على أن تحل المشكلة في 3 أيام.

بعد تهرب المتهمين لمدة شهرين، توجهت إلى شركة المقاولات لتكتشف أن "العضو المنتدب المزعوم" سائق بالشركة، وعندما واجهته هددها بالاغتصاب وخطف أولادها.

وأحيل البلاغ إلي نيابة مصر الجديدة للتصرف فيه.