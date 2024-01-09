شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: اجتماعات موسعة مع الجهات المنفذة لمشروع الإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، جولة مفاجئة فى مشروع إسكان جامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر، لمتابعة سير الأعمال بالمشروع، وقرر عقد اجتماعات موسعة مع عدد من الجهات المنفذة للمشروع والجهات الخارجية المسئولة عن المرافق لسرعة الانتهاء من دخول المرافق للوحدات السكنية، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على رفع كافة العقبات للانتهاء من المشروع فى أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة السادس من أكتوبر، مشروع ضخم حيث يعتبر مدينة سكنية متكاملة وليس مجرد كمبوند، وتتولى عملية بنائه وتشطيبه شركة وادى النيل بكفاءة عالية وجودة تنفيذ متميزة ومستوى عال من الأداء، حيث بلغت نسبة الإنجاز الحالية فى المشروع 70% فى جميع البنود الخاصة بالوحدات السكنية، كما تم الانتهاء من العديد من جوانب المشروع مثل أعمال الهيكل الخرسانى بنسبة 98%، وأعمال المبانى بنسبة 90%، وأعمال الدهانات بنسبة 65%، وإنجاز 50% من الأعمال الصحية الخارجية.