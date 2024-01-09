شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين القومى للبحوث وجامعة أكتوبر التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور حسين درويش - القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث بروتوكول تعاون مع الدكتورة هبة فاروق سالم - رئيس جامعة أكتوبر التكنولوجية وذلك دعما لتوثيق علاقات التعاون العلمى والثقافى بين الجهتين.

جاء ذلك من منطلق حرص كل منهما على تبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية التابعة لهما، وإعداد كوادر علمية، وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة والاستفادة من مخرجاتها بما يخدم خطط التنمية فى المجتمع.

حضرالتوقيع الدكتور ممدوح معوض - نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، وعدد من عمداء المعاهد بالجهتين.

ويهدف البرتوكول الى تحديد التعاون المشترك فى كافة المجالات العلمية والتطبيقية ذات الاهتمام المشترك ويشمل بالأخص: الأبحاث والمشروعات المشتركة بما يتيح الإستفادة من التمويل المحلى والدولى وأنشطة نقل التكنولوجيا بين الطرفين من ناحية والصناعة من ناحية أخرى ، بالإضافة الى مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمركز فى الأبحاث والأنشطة العلمية والتطبيقية وخاصة فى المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية للدولة.

وبموجب البرتوكول يقوم الجانبان بتوفير كافة الإمكانات العلمية والمعملية لمنتسبى الجامعة والمركز بما يعظم المخرجات لدى جميع الأطراف.

وأشار الدكتور حسين درويش إلى أن مجالات التعاون تشمل أيضا تبادل الطلاب والعلماء والخبراء. والتدريب فى المراحل الدراسية والمؤتمرات وورش العمل وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية.

فيما أكدت الدكتورة هبة فاروق أن نطاق التعاون وفقا للبروتوكول سيمتد ليشمل المجالات البحثية والعلمية والإستفادة من الطاقات البشرية والمراكزالبحثية والإستشارية وأن جامعة أكتوبر التكنولوجية تتطلع دائماً الى التعاون المثمر والمنتج مع المركز القومى للبحوث.